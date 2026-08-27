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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Сибири» Мирзабалаев о Кузнецове: «Легенда «Вашингтона» и российского хоккея. Простой пацан, как будто знали его 100 лет»

Нападающий « Сибири »  Александр Мирзабалаев рассказал о нынешней роли в команде и о партнере  Евгении Кузнецове .

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