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Китай

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Китай призвал США прекратить притеснять китайских студентов, приезжающих на учебу в Соединенные Штаты

Пекин, 31 января /Синьхуа/ -- Китай призывает США немедленно прекратить оказывать давление и притеснять китайских студентов, отправляющихся на обучение в Соединенные Штаты, по так называемым "соображениям национальной безопасности".

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