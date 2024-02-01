Китай призвал США прекратить притеснять китайских студентов, приезжающих на учебу в Соединенные Штаты

Пекин, 31 января /Синьхуа/ -- Китай призывает США немедленно прекратить оказывать давление и притеснять китайских студентов, отправляющихся на обучение в Соединенные Штаты, по так называемым "соображениям национальной безопасности".
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