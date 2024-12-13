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  • Александр Жигилий
    Так это должны сделать независимые юристы, а не то, кто как раз и создаёт "мутную воду" и в ней ловит"рыбку"! Наказал...Владимир Путин пр...
  • Ника
    Давно пора.Путин поручил под...
  • Юрий Зубрин
    Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собст...США снова угрожае...

Cуд ЕС даcт толкование статьи, запрещающей исполнять договор с санкционным лицом

Европейский суд (Court of Justice of the European Union) рассмотрит обращение Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) относительно толкования положения европейского регламента, который запрещает удовлетворение требований российских компаний по контрактам, сорванным из-за санкционного режима, пишет РБК.

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