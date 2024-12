Cуд ЕС даcт толкование статьи, запрещающей исполнять договор с санкционным лицом

Европейский суд (Court of Justice of the European Union) рассмотрит обращение Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) относительно толкования положения европейского регламента, который запрещает удовлетворение требований российских компаний по контрактам, сорванным из-за санкционного режима, пишет РБК.