ВС РФ взяли под контроль Казачью Лопань в Харьковской области

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г «Больно видеть эт...
- Коммунист - всег...
- Бунты студентов в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым