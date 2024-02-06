Мир накрыла волна научного мошенничества

Мошенничество в научной среде становится все более явным. Если сначала речь шла об эпизодическом и нерегулярном явлении, то в последние годы публикация заведомо несостоятельных и ложных в научном отношении материалов в тематических журналах стала … .
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