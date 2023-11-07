Выручка NXP в мобильном сегменте последовательно выросла на треть Первого ок...

Выручка NXP в мобильном сегменте последовательно выросла на третьПервого октября в календаре компании NXP Semiconductors завершился третий квартал, выручка по его итогам достигла $3,43 млрд, превысив ожидания аналитиков, которые рассчитывали на $3,4 млрд.