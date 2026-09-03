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Финансист оценила перспективы цифрового рубля в РФ

Финансист оценила перспективы цифрового рубля в РФ

Цифровой рубль будет развиваться постепенно: сначала его активнее задействуют в государственных выплатах и расчетах между компаниями, а для повседневных покупок он станет привычным не раньше конца десятилетия В ближайшие годы цифровой рубль будет внедряться в России, но его полноценное развитие займет определенное время.

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