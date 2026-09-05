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Моуринью раскритиковал игроков «Бетиса»: «Преувеличивали каждый фол, будто им срочно нужна скорая помощь»

Моуринью раскритиковал игроков «Бетиса»: «Преувеличивали каждый фол, будто им срочно нужна скорая помощь»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о поведении игроков «Бетиса» (0:1) в матче 4-го тура Ла Лиги.

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