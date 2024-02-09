Стали известны все 9 участников конкурса мастерства НБА. В их числе Вембаньяма, Эдвардс и Янг

В конкурсе выступят три команды по три человека в каждой. Команда первых номеров драфта: Энтони Эдвардс («Миннесота»), Паоло Банкеро («Орландо»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») Команда «Пэйсерс»: Тайриз Халибертон, Беннедикт Матурин, Майлз Тернер Команда олл-старов: Скотти Барнс («Торонто»), Тайриз Макси («Филадельфия»), Трэй Янг («Атланта») Конкурс мастерства пройдет в рамках Уик-энда всех звезд НБА 2024 года в Индианаполие.