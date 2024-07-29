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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Хьюз: «Недовес Расселла из-за износа шин и одного пит-стопа абсолютно реален»

Обозреватель The Race Марк Хьюз высказался о возможной причине дисквалификации пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, чей болид после победы на Гран-при Бельгии оказался на 1,5 кг легче нормы.

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