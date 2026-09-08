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«Буде-Глимт» Хайкина номирован на звание лучшего клуба года по версии France Football

«Буде-Глимт» Хайкина номирован на звание лучшего клуба года по версии France Football

France Football объявил номинантов на приз лучшей команде по итогам 2026 года.France Football объявил номинантов на приз лучшей команде по итогам 2026 года.

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