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Народные приметы и запреты дня Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября

Народные приметы и запреты дня Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября

11 сентября православные верующие отмечают один из самых почитаемых и строгих церковных праздников — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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