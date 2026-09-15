Коробченко посетил предприятия, внедряющие бережливое производство

В Татарстане продолжают реализацию федерального проекта «Производительность труда», направленного на повышение эффективности предприятий за счет внедрения инструментов бережливого производства.
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