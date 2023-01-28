Военное обозрение

3 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    ЧВК "Вагнер" и ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОВ небе над Артёмо...
  • алексей
    в источникеС точки зрения пе...
  • Игорь
    Что опять без Родины и флага? А нам нужны такие "игрушки" от МОК? Без денюжек от богатенькой России в бюджете большие...Национальный олим...

Демарш Тегерана – стоп-Крым и стоп-Донбасс

Демарш Тегерана – стоп-Крым и стоп-Донбасс

За язык никто не тянул Объявленный на днях официальный отказ Ирана признать российской территорией Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области обусловлен сразу несколькими причинами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх