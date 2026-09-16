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Кардиолог Пегова предупредила, что атеросклероз может протекать в организме без симптомов в течение многих лет

Кардиолог Пегова предупредила, что атеросклероз может протекать в организме без симптомов в течение многих лет

Врач-кардиолог Нэлли Пегова предупредила в беседе с NEWS.ru о рисках атеросклероза, который может протекать в организме без симптомов в течение многих лет.

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