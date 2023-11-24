Производитель бытовой химии из Лианозова на 60% нарастил объём производства

Базирующееся в районе Лианозово предприятие, выпускающее чистящие и моющие средства, с января по октябрь 2023 года нарастило объемы производства на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
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