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Новости Брянска

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Дневная атака украинских БПЛА миновала Брянскую область

Дневная атака украинских БПЛА миновала Брянскую область

Силы ПВО перехватили и уничтожили 17 дронов противника.В период с 08:00 до 20:00 мск российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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