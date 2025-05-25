От рака умер Гай Ключевсек, известный по «Индиане Джонсу»

22 мая ушел из жизни Гай Ключевсек, выдающийся американский музыкант, композитор и продюсер. Очевидцы стали свидетелями серьезного ДТП с участием детей в Подмосковье, где две Audi разгонялись до 200 км/ч.
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