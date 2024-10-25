Мемкони Sharpei теряет 96% за секунды на схеме Rug Pull

На криптовалютном рынке вновь разыгралась история стремительного взлета и падения. Мем-монета Sharpei (SHAR), продвигаемая криптоинфлюенсерами, достигла капитализации в 54 миллиона долларов менее чем за час.
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