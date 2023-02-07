Аргументы недели

98 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Турчин
    Уничтожение хохлопитеков - долг всех людей перед человечеством!Политолог Марков ...
  • Валерий Ворожищев
    Поляки не далеко ушли от "украинцев". И те, другие плотно легли под США (считай мировых паразитов). Их различия в том...Политолог Геворгя...
  • Аскольд Конович
    Не только у людей шоу-бизнеса, но и профессоров ортопедов есть потребность в бабках. Вот и появляются антинаучные и в...Профессор Сергей ...

Китайский шарик для Байдена

Китайский шарик для Байдена

Возникшая вокруг полёта над США китайского воздушного шарика: то ли разведчика, то ли метеозонда, а скорее и того и другого в одном флаконе, история напоминает замечательный советский мультфильм про Винни-Пуха.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх