Спор о поставках военной техники в Болгарии привел к драке в парламенте Ольга ВайленкоВ парламенте Болгарии произошел скандальный инцидент из-за поставки списанной бронетехники украинским вооруженным силам (ВСУ).
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