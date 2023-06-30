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«Спартак» всегда будет 3-4-м, чемпионство за «Зенитом» забетонировано». Канчельскис о гонке в РПЛ

«Считаю, за «Зенитом» забетонировано чемпионство в следующем сезоне. Если бы я был их президентом, поставил задачу — оформить десять чемпионств подряд — это выполнимо.

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