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Царьград

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Роспотребнадзор советует избегать кваса при гастрите и циррозе печени.

Роспотребнадзор советует избегать кваса при гастрите и циррозе печени.

Роспотребнадзор рекомендует русским воздержаться от кваса при гастрите и циррозе печени. В ведомстве советуют следить за качеством напитка и его составом.

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