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Нижегородская правда

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Михаил Клинков поздравил педагогов Дзержинска с профессиональным праздником

Михаил Клинков поздравил педагогов Дзержинска с профессиональным праздником

Глава Дзержинска Михаил Клинков в своих социальных сетях тепло поздравил педагогов города с их профессиональным праздником — Днем учителя: «Дорогие наши учителя! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия во все времена — одна из самых уважаемых, требующая огромной душевной щедрости.

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