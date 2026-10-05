Михаил Клинков поздравил педагогов Дзержинска с профессиональным праздником

Глава Дзержинска Михаил Клинков в своих социальных сетях тепло поздравил педагогов города с их профессиональным праздником — Днем учителя: «Дорогие наши учителя! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия во все времена — одна из самых уважаемых, требующая огромной душевной щедрости.