«Я свою жизнь без него и не помню»: еще в одном кафе под Красноярском почти 30 лет живет медведь

Медведю 30 лет — это как 90 для человека, утверждает его хозяин Источник: «Живодерам.Нет» / Vk.ru Недавно у него отказали ноги В кафе «Араик» в Емельяновском округе под Красноярском уже почти 30 лет живет один медведь по кличке Кузя.