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«Я свою жизнь без него и не помню»: еще в одном кафе под Красноярском почти 30 лет живет медведь

«Я свою жизнь без него и не помню»: еще в одном кафе под Красноярском почти 30 лет живет медведь

Медведю 30 лет — это как 90 для человека, утверждает его хозяин Источник:  «Живодерам.Нет» / Vk.ru   Недавно у него отказали ноги В кафе «Араик» в Емельяновском округе под Красноярском уже почти 30 лет живет один медведь по кличке Кузя.

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