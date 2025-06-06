Лавров: Россия поборется за права русскоязычных на Украине для урегулирования

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 июня, в День русского языка, заявил, что Россия намерена и впредь добиваться полного восстановления прав русскоязычного населения на Украине для достижения устойчивого мирного урегулирования конфликта.
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