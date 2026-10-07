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Царьград

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Защита Федякиной обжаловала продление ареста по новому делу

Защита Федякиной обжаловала продление ареста по новому делу

Адвокат Артем Рябцов обжаловал арест блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама. Она обвиняется в незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества.

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