Гимн России прозвучит в Казанском Кремле в исполнении 300 артистов и гостей праздника

Большой праздничный концерт лауреатов и победителей Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» состоится 12 июня, в День России, в Казанском Кремле.
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