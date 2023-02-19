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Совет Отцов Воронежской области и жители Воронежа передали бойцам СВО поздравительный груз

Совет Отцов Воронежской области и жители Воронежа передали бойцам СВО поздравительный груз

На помощь фронту сейчас приходит вся страна, прошли те чёрные годы, когда лишь самые неравнодушные и отчаянные собирали помощь для ополченцев и добровольцев Донбасса.

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