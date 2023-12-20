Дипломат Гаврилов заявил, что кризис в Палестине скажется на поставках Киеву

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что кризис на Ближнем Востоке повлияет на американские военные поставки Украине, так как для США Израиль является более важным.
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