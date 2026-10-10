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Журнал «Профиль»

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Воздушная атака на Ростовскую область: поврежден железнодорожный мост, эвакуированы жильцы многоэтажек

Движение поездов в обоих направлениях остановлено, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Max. В Ростове-на-Дону несколько многоквартирных домов, их жильцов эвакуировали.

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