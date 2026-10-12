Magyar: Hungary will not provide military assistance to Ukraine and will not allow the transit of weapons

Budapest will not provide military assistance to Kiev and will not allow the transit of weapons through its territory to Ukraine, Hungarian Prime Minister Peter Magyar said in an interview with the Finnish newspaper Helsingin Sanomat.
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