Военные коммунальщики в Астраханской области подготовили эксплуатируемые объекты к предстоящим новогодним праздникам

Согласно плану проведения противоаварийных тренировок, на обслуживаемом объекте (котельная), совместно с аварийно-ремонтной бригадой и специалистами ГУ МЧС России по Республике Дагестан, прошли противоаварийные тренировки.
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