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Кузбасские хирурги помогли малышу из Якутии заново научиться дышать

Кузбасские хирурги помогли малышу из Якутии заново научиться дышать

Прилетели в Кузбасс из Якутии Ольга Пуговкина и её малыш Дамир. Хирурги Кузбасской областной детской больницы имени Атаманова провели сложнейшую операцию новорожденному.

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