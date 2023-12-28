Ресторанам предложили разрешить продавать алкоголь навынос

В российских ресторанах может появиться возможность купить алкоголь навынос — с предложением разрешить такие продажи выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров.
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