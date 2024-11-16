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Закон, порядок, государство

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В Мордовии в рамках операции «Чистое поколение-2024» сотрудники УНК провели интеллектуальную игру «Мой выбор – жизнь» для первокурсников Саранского кооперативного института

В Мордовии с 11 по 20 ноября проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024», направленной на противодействие распространению наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи.

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