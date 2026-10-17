“The Trump administration on Friday released final plans for President Donald Trump’s 250-foot-tall triumphal arch that do not include drones, snipers or other features of the ‘military complex’ that Trump said he would add to the project,” the Washington Post reports.
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