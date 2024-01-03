Показалось, или Фотографии с безупречной перспективой

Португальский фотохудожник переворачивает (в буквальном смысле) наше представление об окружающем мире Фотограф по имени Уго Суиссас из Лиссабона создает невероятные сюрреалистические фотографии, используя специальную перспективу и углы.
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