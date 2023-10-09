Илья Соболев пошутил о фигуре Насти Ивлеевой: Худая, как мочалка

Артистка Настя Ивлеева поразила поклонников своим внешним видом, девушка похудела на 14 килограммов. Поклонники блогера разделились на два лагеря: некоторые восхищаются, кто-то – беспокоится о состоянии любимицы.
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