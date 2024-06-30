Поезд сбил подростка на железнодорожных путях в Новосибирской области

Еще одно трагическое происшествие на железной дороге произошло в Новосибирской области. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, накануне вечером, около 23:00, поезд сбил подростка, который находился на железнодорожных путях в неустановленном для перехода месте.