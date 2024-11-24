Сбербанк назвал самые распространенные сценарии мошенничества в 2024 году

Kostas Halkidis НЕМОГУТ МОШЕННИКИ САМИ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ НИКТО НЕ МОЖЕТ ВОРОВАТЬ НАПРЯМУЮ ПЕРЕВОДЫ НЕ ДЕЛАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ. ЭТОДЕЛАЕТСЯ С УЧАСТИЕМ КАКОГО ТО РАБОТНИКА ИЛИ РАБОТНИКОВ БАНКА ПОЛИЦИИ И ЗНАКОМОГО В СУДАХ ЧТОБЫ В КОНЦЕ ОПРАВДЫВАТЬ

АТ Андрей Тихонов Что за хрень со Сбербанком? В который раз приходит звонок с номера 900, проштампованный женский голос-автомат обращается по имени-отчеству, называет себя Дашей и сообщает, что звонит из Сбербанка. Кладу трубку и выкладываю свои соображения в весьма сжатом виде, не для печати. Сделайте уже что-нибудь, господа Греф и компания!