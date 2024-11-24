Одним из самых популярных сценариев мошенничества в 2024 году стал взлом аккаунта на портале «Госуслуги».
Сбербанк назвал самые распространенные сценарии мошенничества в 2024 году
Комментарии
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Kostas Halkidis
НЕМОГУТ МОШЕННИКИ САМИ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ НИКТО НЕ МОЖЕТ ВОРОВАТЬ НАПРЯМУЮ ПЕРЕВОДЫ НЕ ДЕЛАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ. ЭТОДЕЛАЕТСЯ С УЧАСТИЕМ КАКОГО ТО РАБОТНИКА ИЛИ РАБОТНИКОВ БАНКА ПОЛИЦИИ И ЗНАКОМОГО В СУДАХ ЧТОБЫ В КОНЦЕ ОПРАВДЫВАТЬ
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15 час.
АТ
Андрей Тихонов
Что за хрень со Сбербанком? В который раз приходит звонок с номера 900, проштампованный женский голос-автомат обращается по имени-отчеству, называет себя Дашей и сообщает, что звонит из Сбербанка. Кладу трубку и выкладываю свои соображения в весьма сжатом виде, не для печати. Сделайте уже что-нибудь, господа Греф и компания!
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15 час.
АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ
КУДА обращаться при попытке взлома акаунта в госуслугах. В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ПЛАТФОРМА мос.ру,где отвечают,что этот вопрос Федеральных органов...
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13 час.
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