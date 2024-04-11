Западная пресса: США считают ракетный удар Ирана по Израилю «скорым» и «неизбежным»

Иран в любом случае постарается нанести ракетный удар по территории Израиля. В таком сценарии развития событий убеждена американская администрация, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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