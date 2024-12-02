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Врачи рассказали, как нельзя лечить ОРВИ у детей

Врачи рассказали, как нельзя лечить ОРВИ у детей

В сезон простуд и вирусов многие родители сталкиваются с неправильным лечением ОРВИ у своих детей. Главной ошибкой, как отмечают медики, является преждевременный прием жаропонижающих препаратов.

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