Взломали Telegram. Что делать, как вернуть аккаунт и как обезопасить аккаунт Telegram от взлома

Зачем злоумышленники взламывают аккаунты Telegram, как определить несанкционированный доступ и как вырвать учетную запись из рук хакеровTelegram - популярный многофункциональный мессенджер от создателя VK Павла Дурова, доступный как веб-сайт или приложение для iOS, Android, Windows.
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