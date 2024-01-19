Взломали Telegram. Что делать, как вернуть аккаунт и как обезопасить аккаунт Telegram от взлома

Зачем злоумышленники взламывают аккаунты Telegram, как определить несанкционированный доступ и как вырвать учетную запись из рук хакеровTelegram - популярный многофункциональный мессенджер от создателя VK Павла Дурова, доступный как веб-сайт или приложение для iOS, Android, Windows.