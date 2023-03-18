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ВС РФ снова нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области

ВС РФ снова нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области

Украинское военное руководство сообщает об атаке российскими ударными беспилотниками-камикадзе "Герань-2" на расположенный во Львовской области Яворовский полигон.

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