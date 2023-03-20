В Краснодаре за пособничество в мошенничестве на скамью подсудимых отправлен житель Барнаула

Следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего жителя города Барнаула по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 159 УК РФ.
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