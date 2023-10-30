На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи исчезающего вида водных биологических ресурсов

В ходе реализации оперативных сведений в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2023» сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу выявлена и пресечена незаконная деятельность индивидуального предпринимателя по добыче нельмы на путях миграции к местам нереста в промышленных масштабах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии