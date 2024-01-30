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Несекретные материалы

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Кувейтские танки М84 держат путь на Украину

Кувейтские танки М84 держат путь на Украину

Власти Кувейта начали переброску в Европу танков М84, предназначенных для ВСУ. Первая партия боевых машин уже замечена на стоянке отдыха Барье в столице Словении Любляне.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Путь длинный. Где партизаны? Как арабский мир на это смотрит?
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17 час.
АБ
Александр Балушкин
Арабам нужны бабки и особенно халява.
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3 час.
Nikolay Zakharov
Ну так что ж работать нужно эффективно в подготовительный период этой техники,чтобы она не смогла добраться до фронта.
Ответить
1 час.

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