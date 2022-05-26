Военное обозрение

2 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    бесславный итог совковой идеи фиксОставшиеся от сам...
  • ольга решетникова
    Вот забыла анекдот из девяностых.... Что-то про нае**балово. Может, кто напомнит?..... В общем, так. Развели двухцвет...Премьер Финляндии...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Толи еще будет... То что экономически США идет к развалу в этом ни кто не сомневается, предварительно утопив ЕС и при...В прессе США: Зак...

Еврокомиссар объявил о заморозке 23 млрд евро российских активов

Еврокомиссар объявил о заморозке 23 млрд евро российских активов

Западное сообщество продолжает упражняться в заморозке российских активов. Стало известно, что Европейский союз заморозил около 23 млрд евро, принадлежавших России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх